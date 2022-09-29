Военком назвал вещи, которые могут взять с собой мобилизованные жители Ростовской области

В Ростовской области почти завершена частичная мобилизация Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Военный комиссар Ростовской области Игорь Егоров в студии радио «Комсомольская правда» рассказал об алгоритме частичной мобилизации и пояснил, что могут взять с собой мобилизованные мужчины.

- С собой гражданин берет свои личные вещи: это - документы, паспорт, военный билет, личный номер, средства личной гигиены и вещи по сезону, - говорит военком.

А вот сенсорный смартфон брать не разрешают. Вместо него позволяют пользоваться кнопочным телефоном без возможности выхода в интернет.

- Вещи у гражданина на время мобилизации не изымаются, а остаются с ним. При этом по прибытию в воинскую часть гражданин получает вещи по сезону — сейчас выдаются теплые вещи. По прибытию к месту проведения специальной военной операции будут выданы индивидуальные средства бронезащиты, - прокомментировал Игорь Егоров.

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