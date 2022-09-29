Военком Ростовской области рассказал, как мобилизованные будут получать денежное довольствие

Каждый мобилизованный будет обеспечен данной выплатой Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 29 сентября, в эфире радио «КП - Ростов-на-Дону» военный комиссар региона Игорь Егоров рассказал о том, как мобилизованные солдаты и офицеры будут получать денежное довольстве во время участия в специальной операции.

- Президент установил, что граждане, призванные по мобилизации, имеют статус военнослужащих, проходящих службу по контракту. При убытии гражданина для выполнения задач в зоне СВО при пересечении границы наступает право на получение командировочных. По фиксированному курсу, 80 рублей, это ежедневно. Плюс еще два оклада дополнительно. Если взять в целом, в месяц получается около 200 тысяч рублей. Те, кто имеют офицерское и сержантское звания, будут получать более 200 тысяч рублей, - прокомментировал Игорь Егоров.

Военком добавил, что ранее губернатор Василий Голубев также подписал постановление о дополнительных единовременных выплатах по 150 тысяч рублей.

- Как будут проводиться начисления? Не позднее 7 рабочих дней мы издадим все необходимые документы, плюс время на перечисление. Думаю, максимально в течение 10 дней, начиная со вчерашнего числа, каждый мобилизованный будет обеспечен данной выплатой, - пояснил Игорь Егоров.

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