В воскресенье в Ростове будет пасмурно и тепло до +26

Последний теплый день перед похолоданием прекрасно подходит для прогулок. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В воскресенье, 2 октября, в Ростове-на-Дону будет последний теплый день перед похолоданием. Подробный прогноз сообщают синоптики Ростовского гидрометцентра.

- В воскресенье в Ростове будет переменная облачность и без существенных осадков. Утром туман, ветер южный и юго-западный со скоростью 5 - 10 метров в секунду с порывами днем до 12 - 14 метров в секунду. Температура воздуха днем составить +24 - 26 градусов, - уточняют прогноз на воскресенье синоптики.

По Ростовской области также будет облачно, днем местами пройдет кратковременный дождь и гроза. В утренние часы также будет туманно. Ветер ожидается южный и юго-западный 5 - 10 метров в секунду, а днем, в том числе при грозе - с порывами до 12 - 14. Днем столбики термометров покажут +23 - 28 градусов в зависимости от территории.

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