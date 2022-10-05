Сосед-рецидивист обокрал пенсионерку в Ростовской области. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Ростовской области местного жителя заподозрили в совершении кражи. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД донского региона.

В волгодонской отдел полиции обратилась 71-летняя жительница Цимлянска и сообщила, что у нее из квартиры пропали 97 тысяч рублей. Правоохранители незамедлительно занялись поисками подозреваемого. Его удалось задержать по горячим следам.

Им оказался 41-летний сосед пенсионерки. Отмечается, что ранее он уже не раз был судим за аналогичные преступления. Мужчина дождался, пока хозяйка квартиры уйдет, взломал дверной замок, пробрался туда и, пройдясь по комнатам, обнаружил деньги, которые он и прихватил с собой. Все похищенное он потратил.

- По данному факту в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража», - отмечается в сообщении.

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