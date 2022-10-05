В Ростовской области собственники квартир в многоэтажках смогут выбирать размер взноса за капремонт. Фото: Правительство РО

В донском регионе собственники квартир в многоквартирных домах смогут сами выбирать размер взноса за капитальный ремонт. Они могут заплатить больше, чем прописанный минимальный платеж. Такая возможность предусмотрена Жилищным кодексом РФ. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

- Это поможет выполнить работы по капитальному ремонту общего имущества, которые не были предусмотрены региональной программой капремонта, а также установить более ранние сроки проведения капремонта, - сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства региона Сергей Сизиков.

В настоящее время собственники квартир в 48 многоквартирных домах уже приняли решение увеличить свои взносы. Дополнительные взносы будут варьироваться от 0,01 до 15,88 рублей на один квадратный метр.

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