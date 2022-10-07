В Ростовской области на мужчину возбудили уголовное дело о теракте после поджога администрации

У злоумышленника провели обыски. Фото: пресс-служба ФСБ по РО

В Ростовской области в отношении жителя Зимовниковского района возбудили уголовное дело по статье «Террористический акт». Об этом сообщили в управлении ФСБ по Ростовской области.

По данным ведомства, злоумышленник поджег здание районной администрации в ночь с 27 на 28 сентября.

Источник издания в правоохранительных органах региона добавил, что злоумышленник кинул в окно кабинета на первом этаже бутылку с зажигательной смесью.

Пожарные оперативно приехали на место ЧП и потушили огонь. Жертв и пострадавших нет. Как позже пояснил задержанный, таким образом он хотел помешать работе органов власти.

Если суд признает вину мужчины, он может сесть в тюрьму на срок от десяти до 15 лет. На время расследования подозреваемого поместили под стражу.

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