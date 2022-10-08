В Ростове открыли горячую линию штаба по оказанию помощи военным и их семьям

Помощь может быть бытовая, психологическая, юридическая Фото: Иван ВИСЛОВ

В Ростове-на-Дону создали муниципальный штаб по координации оказания помощи и поддержки военнослужащим, мобилизованным бойцам, а также членам их семей. Об этом в своем в телеграм-канале сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

- Эту работу будут вести в рамках общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе. Помощь может быть абсолютно любая - бытовая, психологическая, юридическая. Для решения всех вопросов открыта круглосуточная горячая линия, - написал Алексей Логвиненко.

Известно, что курировать деятельность штаба будет заместитель главы администрации города по социальным вопросам Елена Кожухова.

Напомним, ранее в Ростовской области объявили сбор средств на нужды мобилизованных солдат и офицеров. Эту инициативу поддержал губернатор Василий Голубев. Глава региона пообещал регулярно перечислять деньги в новый фонд, а также призвал земляков последовать этому примеру.

АЛЛО!

Горячая линия по оказанию помощи военным и их семьям в Ростове: 8 (800) 200-34-11

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