Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия10 октября 2022 4:32

Женщина пострадала в столкновении отечественного авто и иномарки на трассе под Ростовом

Ее доставили в ближайшую больницу
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
Женщина пострадала в столкновении отечественного авто и иномарки на трассе под Ростовом. Фото: ГИБДД по РО.

Женщина пострадала в столкновении отечественного авто и иномарки на трассе под Ростовом. Фото: ГИБДД по РО.

В Ростовской области в аварии пострадала женщина. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД донского региона.

Инцидент произошел в воскресенье, 9 октября, около пяти часов вечера на трассе «Ростов-Семикаракорск-Волгодонск». По предварительным данным, 31-летний водитель автомобиля Volkswagen Touareg выезжал со второстепенной дороги и не убедился в безопасности маневра. Он не пропустил машину марки Lada Largus под управлением 60-летнего шофера, которая ехала по главной дороге.

В результате аварии 58-летняя пассажирка отечественного авто получила травмы. Она была госпитализирована в ближайшее медицинское учреждение медиками прибывшей к месту происшествия скорой помощи.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - отмечается в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Новошахтинске в столкновении скутера и легковушки пострадал подросток.

Ребенка с травмами доставили в больницу.