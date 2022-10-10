Женщина пострадала в столкновении отечественного авто и иномарки на трассе под Ростовом. Фото: ГИБДД по РО.

В Ростовской области в аварии пострадала женщина. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД донского региона.

Инцидент произошел в воскресенье, 9 октября, около пяти часов вечера на трассе «Ростов-Семикаракорск-Волгодонск». По предварительным данным, 31-летний водитель автомобиля Volkswagen Touareg выезжал со второстепенной дороги и не убедился в безопасности маневра. Он не пропустил машину марки Lada Largus под управлением 60-летнего шофера, которая ехала по главной дороге.

В результате аварии 58-летняя пассажирка отечественного авто получила травмы. Она была госпитализирована в ближайшее медицинское учреждение медиками прибывшей к месту происшествия скорой помощи.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - отмечается в сообщении.

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