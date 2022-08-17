Двое водителей пострадали в столкновении большегрузов в Ростовской области. Фото: ГИБДД по РО.

В Ростовской области столкнулись два большегруза. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД донского региона.

Инцидент произошел в среду, 17 августа, около трех часов дня на обходе Волгодонска. По предварительным данным, 31-летний водитель «КаМАЗа» не уступил дорогу грузовику «МАЗ», под управлением 46-летнего шофера. В результате этого произошло столкновение.

В аварии травмы получили водители обоих большегрузов. Они были госпитализированы медиками прибывшей к месту происшествия скорой помощи.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - отмечается в сообщении.

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Сейчас сотрудники полиции уточняют обстоятельства аварии.