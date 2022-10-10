Дончанам рассказали, какие заболевания дают отсрочку при частичной мобилизации. Фото: Олег ЗОЛОТО

Донские власти рассказали, в случае каких заболеваний можно получить отсрочку по призыву при мобилизации. Об этом говорится в очередной части ответов на самые часто задаваемые вопросы.

В правительстве отметили, что решение о том, будет ли тому или иному призывнику предоставлена отсрочка, принимает только призывная комиссия, основываясь только на заключениях врачей. Решение о категории годности принимается согласно постановлению правительства РФ от 04.07.2013 № 565.

- Призыву по мобилизации не подлежат дончане, которые имеют категорию годности по состоянию здоровья «Д». Те, кто имеет категорию «Г», получают отсрочку до шести месяцев, - отметили в правительстве.

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Им будет оказана различная помощь.