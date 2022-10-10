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Общество10 октября 2022 12:24

Дончанам рассказали, какие заболевания дают отсрочку при частичной мобилизации

Предоставить отсрочку может только призывная комиссия
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
Дончанам рассказали, какие заболевания дают отсрочку при частичной мобилизации.

Дончанам рассказали, какие заболевания дают отсрочку при частичной мобилизации.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Донские власти рассказали, в случае каких заболеваний можно получить отсрочку по призыву при мобилизации. Об этом говорится в очередной части ответов на самые часто задаваемые вопросы.

В правительстве отметили, что решение о том, будет ли тому или иному призывнику предоставлена отсрочка, принимает только призывная комиссия, основываясь только на заключениях врачей. Решение о категории годности принимается согласно постановлению правительства РФ от 04.07.2013 № 565.

- Призыву по мобилизации не подлежат дончане, которые имеют категорию годности по состоянию здоровья «Д». Те, кто имеет категорию «Г», получают отсрочку до шести месяцев, - отметили в правительстве.

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Губернатор Василий Голубев поручил навестить семьи мобилизованных дончан.

Им будет оказана различная помощь.