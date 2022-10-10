Ростовчанам рассказали, куда обращаться в случае нарушения прав мобилизованных горожан.
Фото: Виталий ТИМКИВ
В Ростове начала свою работу "горячая линия" прокуратуры. Обращаться на нее необходимо в случае нарушения прав мобилизованных ростовчан при призыве в рамках частичной мобилизации. Об этом сообщается на сайте городской администрации.
Обращаться можно по следующим телефонам:
- 8-863-210-55-01 (городская прокуратура);
- 8-863-235-39- 99 (прокуратура Ворошиловского района);
- 8-863-240- 46-67 (прокуратура Железнодорожного района);
- 8-863-240-58-47 (прокуратура Кировского района);
- 8-863-268-76-44 (прокуратура Ленинского района);
- 8-863-245-51-19 (прокуратура Октябрьского района);
- 8-863-252-94-05 (прокуратура Первомайского района);
- 8-863-283-09-93 (прокуратура Пролетарского района);
- 8-863-243-32-00, 8-863-243-32-44 (прокуратура Советского района).
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Эту работу будут вести в рамках акции #МыВместе.