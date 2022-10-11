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Общество11 октября 2022 5:47

В Таганроге на месте заброшенного завода "Кристалл" построят многоэтажку

Планируется также создание общественно-деловой зоны
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
В Таганроге на месте заброшенного завода "Кристалл" построят многоэтажку.

В Таганроге на месте заброшенного завода "Кристалл" построят многоэтажку.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Таганроге на месте заброшенного завода "Кристалл" запланировали построить 25-этажный дом. О этом сообщает издание «Молот» со ссылкой на главу городской администрации Михаил Солоницина.

Завод был признан банкротом в 2019 году. Сити-менеджер отметил, что в настоящее время предприятие имеет несколько владельцев и с ними ведутся переговоры.

- 25-этажная башня - достаточно высокое здание для Таганрога, оно будет здорово смотреться со стороны моря, - высказал свое мнение главный архитектор Таганрога Дмитрий Иваненко.

На данный момент имеется несколько вариантов развития этой зоны. На этом месте планируется создать общественно-деловую зону с площадью. Кроме того, тут может появиться парк, многоэтажный жилой дом, лекторий и научно-производственные лаборатории.

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Речь идет о территории в 0,92 га.