Проливные дожди накроют донскую столицу 11 октября. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Во вторник, 11 октября, ростовчан ждет ветреная и дождливая погода. Такой прогноз дали синоптики местного Гидрометцентра.

Дождь будет лить на протяжении всего дня. Местами даже возможны ливни. Ветер будет дуть с юго-западной стороны, а затем он сменит направление на западное, а позже и на северо-западное. Скорость его будет составлять 6-11 метров в секунду. Временами порывы будут достигать 14 метров в секунду.

Сегодня будет заметно холоднее, чем вчера. Воздух в дневные часы прогреется всего до +10 градусов.

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Во вторник температура днем опустится до 11 градусов.