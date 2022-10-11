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Общество11 октября 2022 6:02

Проливные дожди накроют донскую столицу 11 октября

Воздух будет прогреваться всего до +10 градусов
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
Проливные дожди накроют донскую столицу 11 октября.

Проливные дожди накроют донскую столицу 11 октября.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Во вторник, 11 октября, ростовчан ждет ветреная и дождливая погода. Такой прогноз дали синоптики местного Гидрометцентра.

Дождь будет лить на протяжении всего дня. Местами даже возможны ливни. Ветер будет дуть с юго-западной стороны, а затем он сменит направление на западное, а позже и на северо-западное. Скорость его будет составлять 6-11 метров в секунду. Временами порывы будут достигать 14 метров в секунду.

Сегодня будет заметно холоднее, чем вчера. Воздух в дневные часы прогреется всего до +10 градусов.

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Во вторник температура днем опустится до 11 градусов.