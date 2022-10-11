Марка молока из Ростовской области попала в рейтинг Роскачества

Речь идет о продукте, который производят на мясниковском заводе Фото: Денис КОРАБЛЕВ

Молоко из Ростовской области попало в рейтинг Роскачества. Продукт донского производителя, судя по опубликованному списку, занял 11 место из 26.

Речь идет о товаре, который поставляют из Мясниковского района. Сам же образец взяли на проверку в одном из магазинов Краснодара. По мнению экспертов, донское молоко совершенно безопасно и не содержит консервантов, однако его цвет «не соответствует опережающему стандарту Роскачества».

- Молоко питьевое пастеризованное, массовая доля жира 2,5%. Не было обнаружено опасных тяжелых металлов, пестицидов, а также афлатоксинов. Антибиотики в составе не обнаружены. Микробиологические показатели соответствуют требованиям. Молоко I группы чистоты, а значит, оно хорошо профильтровано. В нем нет растительных жиров, - говорится в итогах исследования.

Добавим, ранее сотрудники Роспотребнадзора опубликовали итоги проверки столовых в больницах, школах и детских садах Ростовской области.

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