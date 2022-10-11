Очевидцы: в Ростове водитель автобуса «устраивал истерики и не пускал людей в салон»

Ростовчане пожаловались на одного из водителей общественного транспорта Фото: Иван МАКЕЕВ

Жители Ростова-на-Дону пожаловались в социальных сетях на водителя автобуса, который якобы «устраивал истерики и не пускал людей в салон». Пост об этом опубликовали в одном из городских пабликов.

- На каждой остановке затевал «концерт». Говорил, что кто-то не оплатил проезд, почти истерически ссорился едва ли не с каждым вторым пассажиром. Долго стоял на каждой остановке из-за претензий - ждал, когда ему отдадут деньги, хотя эти люди уже платили, - рассказали очевидцы.

Например, по словам ростовчан, водитель на остановке «не пускал женщину в салон» из-за того, при оплате деньги за билет для ее ребенка прошли, а за нее - нет.

Добавим, ранее жители донской столицы уже рассказывали о другом водителе общественного транспорта, который выкрикивал угрозы и едва не задушил одного из пассажиров.

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