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Общество13 октября 2022 9:09

ФАС уличила военторг в Ростове в незаконном повышении цен на экипировку

Предостережение получило также дочернее предприятие военторга
Анастасия ТАЛЫЗИНА
Выданные прокуратурой предостережения подчеркивают недопустимость создания искусственного дефицита продукции.

Выданные прокуратурой предостережения подчеркивают недопустимость создания искусственного дефицита продукции.

Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

Военторг в Ростове-на-Дону. А также его дочерние предприятия были уличены Федеральной антимонопольной службой в существенном повышении цен на армейскую экипировку, сообщает пресс-служба ФАС.

Сообщение о несоразмерном повышении цен поступило в надзорное ведомство в конце сентября. В результате ФАС совместно с прокуратурой проанализировала цены на товары военторга. Выданные прокуратурой предостережения подчеркивают недопустимость создания искусственного дефицита продукции для поддержания ажиотажного спроса и завышения цен в период проведения частичной мобилизации.

По данным ФАС, данный ростовский военторг является единственным исполнителем услуг для нужд Минобороны, МЧС и Генпрокуратуры РФ. А его дочерние компании занимаются розничной торговлей.

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