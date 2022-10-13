ФАС уличила военторг в Ростове в незаконном повышении цен на экипировку

Выданные прокуратурой предостережения подчеркивают недопустимость создания искусственного дефицита продукции. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

Военторг в Ростове-на-Дону. А также его дочерние предприятия были уличены Федеральной антимонопольной службой в существенном повышении цен на армейскую экипировку, сообщает пресс-служба ФАС.

Сообщение о несоразмерном повышении цен поступило в надзорное ведомство в конце сентября. В результате ФАС совместно с прокуратурой проанализировала цены на товары военторга. Выданные прокуратурой предостережения подчеркивают недопустимость создания искусственного дефицита продукции для поддержания ажиотажного спроса и завышения цен в период проведения частичной мобилизации.

По данным ФАС, данный ростовский военторг является единственным исполнителем услуг для нужд Минобороны, МЧС и Генпрокуратуры РФ. А его дочерние компании занимаются розничной торговлей.

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