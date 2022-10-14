Ростовские болельщики назвали победу "Урала" заслуженной. Фото: ФК "Ростов".

Ростовские болельщики высказались о встрече "Ростова" и "Урала" в рамках 13-го тура Мир Российской премьер-лиги. Фанаты назвали победу екатеринбуржцев заслуженной и все ошибки они единогласно оставили на суд Валерия Карпина.

Мнения фанатов, о том, почему игра не удалась, разделились. Некоторые говорили, что матч был откровенно слит, кто-то посчитал, что тренер выставил неподходящий для игры состав, а еще часть пожалели ростовчан, посчитав, что игроки просто устали.

"Песьяков круто пробил, жаль, что мимо", "Абсолютно заслуженная победа "Урала". У нас ни одного удара в створ ворот после пропущенного гола, о чем вообще речь?", "Обидно, конечно, не хватило нас во втором тайме, лучше оставить все выводы на суд Георгиевича. Не наш соперник и день", "Заслуженное поражение Карпина, с составом не угадал, к чему ставить Прохина и Терентьева в старт, когда есть Мелехин и Лангович? Да и Миронова намного раньше менять надо было", "Тренерской мысли сегодня на поле не было вообще у нас. А на паре Уткин-Комли вечно вытягивать игры невозможно", - написали болельщики.

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В матче "Ростов" - "Урал" счет открыл игрок гостей Лазар Ранджелович.

Мяч угодил в ворота на 17-й минуте игры.