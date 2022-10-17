Ремонт тротуара в донском хуторе обойдется в 665 тысяч рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В донском хуторе запланировали отремонтировать тротуар на одной из улиц. На эти нужды планируется потратить более 665 тысяч рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен администрацией Егорлыкского района. В настоящее время все желающие принять в нем участие уже подали свои заявки. Идет работа конкурсной комиссии, которая определит победителя, он займется ремонтом тротуара по улице Шаумяна в хуторе Шаумяновском Егорлыкского района Ростовской области.

Финансирование будет осуществляться из местного бюджета. Все работы необходимо выполнить в течение 70 дней с момента заключения контракта.

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