Водителям грузовиков в Крыму предложили новый альтернативный маршрут в Ростовскую область. Фото: министерство транспорта РФ.

Для водителей грузовиков в Крыму сформировали новый альтернативный маршрут в Ростовскую область. Об этом сообщили в пресс-службе федерального министерства транспорта.

Большегрузы будут находиться в пути около семи часов. Останавливаться им можно только на специальных площадках, предназначенных для отдыха и заправках.

- Выезд из Крыма можно осуществлять как самостоятельно, так и в составе колонны в сопровождении сотрудников ГИБДД. Колонна формируется в Керчи и в селе Столбовое Джанкойского района, - отмечается в сообщении.

Чтобы поехать в колонне, необходимо сначала пройти регистрацию, а затем приехать в село Столбовое не позднее шести часов утра. Стоит отметить, что в обратном направлении - из Таганрога в Крым - формирование колонн для грузовиков не предусмотрено. Водителям следует проехать этот маршрут самостоятельно.

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