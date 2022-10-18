В Ростовской области до 1 ноября будет действовать новое расписание электричек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области временно изменено расписание нескольких пригородных электричек. Изменения будут действовать до конца 1 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе СКЖД.

Изменения в расписании коснулись электрички № 6359 Глубокая – Шептуховка отправлением со станции Глубокой в 20:16. Этот пригородный поезд до 29 октября ходить не будет. Кроме того, до 30 октября электричка № 6356 Шептуховка – Лихая, отходящая от станции Глубокой в 06:24, будет ходить по сокращенному маршруту.

Также до конца октября пригородный поезд № 6155 Ростов – Лихая будет отправляться на 17 минут позже обычного времени, а именно в 06:24, а электричка № 6365 Глубокая – Кутейниково, наоборот, на 20 минут раньше положенного - в 08:41. Что касается поезда № 6402 Ростов – Батайск, то до 28 октября он будет отходить от ростовской станции на 30 минут позже - в 07:14.

- Также скорректирован график движения и других пригородных поездов, курсирующих в границах Ростовской области и Краснодарского края, - отмечается в тексте сообщения.

Причиной корректировок в расписании стала реконструкция станции Глубокой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Скоростной поезд «Ласточка» начнет ходить из Ростова-на-Дону в Анапу с декабря.

В Новороссийске к поезду присоединят дополнительные вагоны.