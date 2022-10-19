В Ростове столкнулись автобус и инкассаторская машина. Фото: ГИБДД по РО.

В Ростове случилась авария с участием общественного транспорта. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

Инцидент произошел во вторник, 18 октября, около половины седьмого вечера в районе дома № 31 на проспекте Ворошиловском. По предварительным данным, 42-летний водитель автобуса №8, который ехал по маршруту «ГПЗ-10 - Мегамаг», поворачивая направо, врезался в припаркованную на дороге инкассаторскую машину Ford Transit под управлением 29-летнего шофера.

На момент аварии в автобусе находились 11 пассажиров, к счастью, никто из них не пострадал. А обе машины получили механические повреждения.

- В настоящее время правоохранители проводят проверку по факту ДТП и устанавливают все обстоятельства произошедшего, - говорится в тексте сообщения.

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