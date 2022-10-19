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Общество19 октября 2022 16:58

Власти Ростовской области рассказали, могут ли дончане получать повестки на улице

Сотрудники военкомата не имеют право заполнять пустые бланки на улице
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
Власти Ростовской области рассказали, могут ли дончане получать повестки на улице.

Власти Ростовской области рассказали, могут ли дончане получать повестки на улице.

Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В Ростовской области власти рассказали местным жителям о том, может ли повестка с требованием явиться в военкомат быть выдана прямо на улице. Об этом говорится в очередной части ответов на самые часто задаваемые вопросы на сайте правительства.

В сообщении отмечается, что у сотрудников военкомата нет права заполнять пустые бланки прямо на улице и после этого вручать их дончанам.

- Повестка должна быть оформлена заблаговременно, подписана военным комиссаром и заверена печатью военкомата, - рассказали в правительстве.

Кроме того, власти напомнили, что повестка вручается только в руки. Дистанционного подписания повестки по электронному документообороту в регионе нет.

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После демобилизации желающие смогут продолжить службу по контракту.