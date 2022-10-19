Власти Ростовской области рассказали, могут ли дончане получать повестки на улице. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В Ростовской области власти рассказали местным жителям о том, может ли повестка с требованием явиться в военкомат быть выдана прямо на улице. Об этом говорится в очередной части ответов на самые часто задаваемые вопросы на сайте правительства.

В сообщении отмечается, что у сотрудников военкомата нет права заполнять пустые бланки прямо на улице и после этого вручать их дончанам.

- Повестка должна быть оформлена заблаговременно, подписана военным комиссаром и заверена печатью военкомата, - рассказали в правительстве.

Кроме того, власти напомнили, что повестка вручается только в руки. Дистанционного подписания повестки по электронному документообороту в регионе нет.

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После демобилизации желающие смогут продолжить службу по контракту.