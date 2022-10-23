Сообщения об объявлении в подъезде о том, что сотрудники военкомата проведут поквартирный обход, опровергли власти Ростовской области

Жителей Дона просят быть осторожными с информацией в сети Фото: Анастасия Осипова

В одном из городских пабликов Ростова появилось сообщение, что в подъезде многоквартирного дома на Западном повесили объявление о том, что сотрудники военкомата проведут поквартирный обход. Якобы, такие мероприятия должны были состояться и в Железнодорожном, и в Советском районах донской столицы.

В пресс-службе правительства Ростовской области сообщили, что информация не соответствует действительности.

Также фейки появились и в Таганроге. В соцсетях написали, что ученикам, якобы, раздают памятки с информацией о том, зачем нужна мобилизация.

Глава администрации Таганрога Михаил Солоницин в своем телеграм-канале сообщил, что это фейк. Он обратил внимание на то, что в последнее время в сети появляется масса недостоверной информации. Градоначальник отметил, что необходимо быть более внимательным к контенту.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ростовчан напугали фейковые листовки с предупреждением об обстрелах

Городские власти опровергли причастность к распространению этих объявлений (подробнее)

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Раздачу листовок о частичной мобилизации в школах Таганрога опровергли городские власти

Глава городской администрации назвал это провокационным материалом (подробнее)