Из Ростова отправили гуманитарную помощь мобилизованным

Гуманитарную помошь вскоре передадут участникам СВО
Фото: Олег УКЛАДОВ
Из Ростова выехала фура с гуманитарной помощью защитникам Родины. В своем телеграм-канале глава региона Василий Голубев написал, что для мобилизованных ребят за счет средств регионального фонда закуплены спальные мешки, утепленные резиновые сапоги, карематы.
- То имущество, которое не входит в нормы довольствия Вооруженных сил РФ. Активно помогают, собирая необходимое, все неравнодушные - как рядовые граждане, так и предприниматели, - прокомментировал губернатор Ростовской области Василий Голубев.
Также военнослужащим передали тысячу малых саперных лопат, 84 радиостанции, пилы, конвекторы нагревательные, шуруповерты, тепловые пушки.
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