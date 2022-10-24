Железнодорожники высадили на Привокзальной площади катальпы и церсис.
Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА
В Ростове железнодорожники провели традиционный осенний день древонасаждения. Об этом сообщили в пресс-службе СКЖД.
В минувшую субботу они высадили на Привокзальной площади саженцы 26 катальп и шесть церсисов. Новый сквер теперь располагается на площадке напротив главного железножорожного вокзала, которая до этого пустовала.
- Саженцы были приобретены в Ботаническом саду Южного федерального университета Северо-Кавказской дирекцией инфраструктуры, - рассказали в ведомстве.
Специалисты уверяют, что именно эти деревья адаптированы к южному климату и поэтому, вероятнее всего, здесь приживутся. За саженцами будет осуществляться регулярный уход.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В парке Левобережном Ростова появилась еще одна зеленая аллея.
Вечнозеленые растения будут украшать территорию парка не только летом, но и зимой.