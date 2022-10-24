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НовостиОбщество24 октября 2022 16:53

Железнодорожники высадили на Привокзальной площади катальпы и церсис

Новый сквер разбили на пустующей площадке перед главным железнодорожным вокзалом
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
Железнодорожники высадили на Привокзальной площади катальпы и церсис.

Железнодорожники высадили на Привокзальной площади катальпы и церсис.

Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

В Ростове железнодорожники провели традиционный осенний день древонасаждения. Об этом сообщили в пресс-службе СКЖД.

В минувшую субботу они высадили на Привокзальной площади саженцы 26 катальп и шесть церсисов. Новый сквер теперь располагается на площадке напротив главного железножорожного вокзала, которая до этого пустовала.

- Саженцы были приобретены в Ботаническом саду Южного федерального университета Северо-Кавказской дирекцией инфраструктуры, - рассказали в ведомстве.

Специалисты уверяют, что именно эти деревья адаптированы к южному климату и поэтому, вероятнее всего, здесь приживутся. За саженцами будет осуществляться регулярный уход.

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