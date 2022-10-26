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НовостиОбщество26 октября 2022 11:05

Главой Милютинского района назначили Владимира Ковалева

Ранее он занимал различные должности в администрации
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
Главой Милютинского района назначили Владимира Ковалева. Фото: администрация Милютинского района.

Главой Милютинского района назначили Владимира Ковалева. Фото: администрация Милютинского района.

На прошедшем заседании правительства Ростовской области, в котором приняли участие главы администраций муниципалитетов, губернатор региона Василий Голубев назвал нового сити-менеджера Милютинского района. Им стал Владимир Ковалев.

В финале конкурса на пост мэра вышли два человека. Это был заместитель главы администрации Владимир Ковалев и заместитель главы администрации Кашарского района Сергей Голиков.

Глава региона отдал предпочтение Владимиру Ковалеву. Ранее он занимал различные должности в местной администрации. До нового назначения Ковалев являлся заместитель главы по социальным вопросам.

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