Главой Милютинского района назначили Владимира Ковалева. Фото: администрация Милютинского района.

На прошедшем заседании правительства Ростовской области, в котором приняли участие главы администраций муниципалитетов, губернатор региона Василий Голубев назвал нового сити-менеджера Милютинского района. Им стал Владимир Ковалев.

В финале конкурса на пост мэра вышли два человека. Это был заместитель главы администрации Владимир Ковалев и заместитель главы администрации Кашарского района Сергей Голиков.

Глава региона отдал предпочтение Владимиру Ковалеву. Ранее он занимал различные должности в местной администрации. До нового назначения Ковалев являлся заместитель главы по социальным вопросам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области назначили замгубернатора и главу донского МинЖКХ.

Новые кадровые решения утвердил Василий Голубев.