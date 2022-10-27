В правительстве Ростовской области рассказали, как будут праздновать Новый год в регионе

Во время празднования Нового года в Ростовской области будут использованы новогодние украшения прошлых лет. Фото: Екатерина Попова

В Ростовской области на Новый год в муниципальных образованиях пройдут локальные праздничные мероприятия, сообщает пресс-служба донского правительства.

- При этом будут использованы новогодние украшения прошлых лет, - подчеркнули в правительстве. - Дополнительные средства на их закупку выделять не планируется.

Напомним, 7 октября жители Ростовской области попросили губернатора отменить все новогодние мероприятия в регионе, а также не закупать дорогую иллюминацию и другие уличные украшения. Сэкономленные средства люди предлагают направить на нужды бойцов, которые сейчас находятся в зоне специальной операции.

Пользователи сети отметили, что хотят закупить для солдат и офицеров самое лучшее обмундирование или дополнительную технику. Десятки подобных сообщений можно найти в комментариях под одним из постов в телеграм-канале главы региона.

В свою очередь глава региона Василий Голубев с учетом всех предложений отметил, что новогоднее настроение в донском регионе «прекрасно создадут прошлогодние гирлянды, световые фигуры и другие уличные декорации».

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