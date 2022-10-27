Дончанам рассказали, как получить компенсацию после затопления квартиры. Фото: Николай ХИЖНЯК

Дончанам рассказали, как получить компенсацию за затопленную квартиру от виновников происшествия. Советы жителям Ростовской области в интервью порталу NEWS.ru дала адвокат Валерия Леонова. Специалист отметила, что в первую очередь следует выяснить причину аварии, найти виновника и оценить ущерб.

- По закону, вред, причиненный имуществу гражданина, возмещается в полном объеме лицом, причинившим вред, - рассказала Леонова.

Юрист также отметила, что оценить ущерб и выявить причину случившегося поможет строительная экспертиза и независимая оценка. По их результатам можно попробовать решить данный вопрос в досудебном порядке. Но есть возможность также подать в суд иск о компенсации материального ущерба.

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