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НовостиОбщество28 октября 2022 18:41

В Ростовской области ищут подрядчика для ремонта служебных автомобилей местного ГУ МВД

В списке авто как элитные, так и автомобиле попроще
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
В Ростовской области ищут подрядчика для ремонта служебных автомобилей местного ГУ МВД.

В Ростовской области ищут подрядчика для ремонта служебных автомобилей местного ГУ МВД.

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Ростовской области объявлены поиски подрядчика для ремонта служебных автомобилей донского управления МВД. На эти нужды планируется потратить 4,9 миллиона рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен Центром хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД по Ростовской области. Все желающие принять в нем участие могут подать свои заявки до 7 ноября. Затем конкурсная комиссия определит подрядчика, который, согласно текстовой документации, займется ремонтом автомобилей Mercedes G500, Mercedes-Benz, BMW 750ILA 2011, BMW 5281 XDRIVE, спортивный мотоцикл BMW, Land Cruiser, Mitsubishi Outlander, HAVAL H9, Kia Sorrento, Kia Rio, Ford Focus, SsangYong.

Финансирование будет осуществляться из федерального бюджета. Заключенный контракт будет действовать с 21 ноября 2022 года по 20 января 2024 года.

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