В Ростове вступил в силу приговор бывшему гендиректору "Ростовводоканала". Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростове вступил в силу приговор, вынесенный бывшему генеральному директору "Ростовводоканала". Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

В суде было установлено, что злоумышленник потребовал у своих подчиненных отдать ему часть денег из полученных премий. Эти деньги он якобы хотел передать родственникам арестованных бывшего председателя совета директоров "Ростовводоканала" Георгия Светлицкого и его брата Станислава Светлицкого, который являлся экс-президентом одной из компаний.

Таким образом, с помощью своих подчиненных злоумышленник смог собрать 2,5 миллиона рублей. Но родственники Светлицких их не получили, так как экс-гендиректор потратил их на собственные нужды.

Изначально Пролетарский районный суд приговорил обвиняемого к 3,5 года заключения, но это решение было обжаловано. Но даже после рассмотрения дела в Ростовском областном суде приговор остался неизменным.

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