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НовостиОбщество1 ноября 2022 9:53

Отравляющую свалку с превышением цинка и бензпирена нашли в Ростовской области

Мусор загрязнил токсичными веществами участок сельхозназначения
Ангелина СКИБА
Предприятие, которому принадлежит участок земли, попросили исправить ситуацию

Предприятие, которому принадлежит участок земли, попросили исправить ситуацию

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Отравляющую свалку площадью более 1,8 га обнаружили в Орловском районе Ростовской области. Опасный навал хлама нарушители собрали на сельхозучастке племенного завода, сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

Специалисты ведомства выяснили, что выброшенный мусор медленно отравлял почву бензпиреном и цинком. Количество этих веществ на загрязненной территории превышало норму.

Предприятие, которому принадлежит земля, уже предупредили о ситуации, также организацию попросили убрать свалку как можно скорее. Добавим, ранее в Орловском районе также нашли хлам, содержащий вещества 1 класса опасности.

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