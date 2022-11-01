Детские новогодние представления в Ростовской области пройдут без ограничений. Фото: Правительство РО

В Ростовской области детские новогодние мероприятия планируется провести без ограничений. Об этом сообщили в пресс-службе правительства донского региона.

В Ростовском государственном музыкальном театре ребятишки смогут посмотреть сказку «Красная Шапочка и Серый Волк» и мюзикл «Питер Пэн». Ростовский академический театр драмы им. Максима Горького поставит для юных ростовчан сказку «Волшебник изумрудного города» и шоу «Фабрика чудес». Популярный у малышей кукольный театр продемонстрирует постановку «Братцы месяцы». Детей также ожидают и другие интересные и сказочные спектакли.

- В дни зимних каникул культурные учреждения с радостью будут ждать своих юных посетителей и их родителей на новогодних программах. В государственных театрах, музеях, библиотеках и филармонии традиционно пройдут новогодние елки, интерактивные программы, выставки, конкурсы, викторины, которые можно посетить всей семьей, - рассказал первый замгубернатора донского региона Игорь Гуськов.

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