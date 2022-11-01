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НовостиОбщество1 ноября 2022 14:26

Стало известно, из каких территорий Ростовской области призвали больше всего бойцов

Речь идет о солдатах и офицерах, которые в составе Вооруженных сил отправились в зону специальной операции
Ангелина СКИБА
Сейчас мероприятия в рамках частичной мобилизации в регионе завершены

Сейчас мероприятия в рамках частичной мобилизации в регионе завершены

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Территории Ростовской области, откуда мобилизовали наибольшее количество бойцов, назвал военный комиссар региона Игорь Егоров. Представитель ведомства озвучил эту информацию в ответ на запрос издания «КП - Ростов-на-Дону».

- Наибольшее количество граждан по мобилизации призвали из Азова, Батайска, Шахт, Таганрога, Азовского, Сальского, Цимлянского, Октябрьского, Миллеровского и Тарасовского районов, - перечислил Игорь Егоров.

Напомним, сегодня, 1 ноября, власти и военный комиссариат Дона официально подтвердили завершение мероприятий в рамках частичной мобилизации. Призыв в Вооруженные силы страны вели с 21 сентября 2022 года среди граждан, находящихся в запасе.

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