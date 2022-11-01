В Ростове водители двух иномарок пострадали в аварии. Фото: ГИБДД по РО.

В Ростове случилась авария с участием двух иномарок. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

Инцидент произошел во вторник, 1 ноября, около полудня в районе дома № 137Б на улице Мадояна. По предварительным данным, 41-летний водитель автомобиля Hyundai Solaris ехал по улице Лесопарковой от Текучевского моста в сторону улицы Мичуринской и врезался в иномарку Hyundai Solaris под управлением 34-летнего шофера, который ехал по улице Мадояна от улицы Еременко в сторону проспекта Стачки.

В результате аварии пострадали оба водителя. Они были госпитализированы прибывшими к месту происшествия медиками скорой помощи.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - отмечается в сообщении.

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По предварительным данным, ДТП спровоцировал водитель, не уступивший дорогу «Хендаю».