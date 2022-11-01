В Ростове мужчина похитил с карты сожителя 200 тысяч рублей. Фото: Ирина ПОТЕРЯ

В Ростове 28-летнего иностранца заподозрили в краже денег с карты сожителя. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

В местный отдел полиции обратился мужчина и сообщил, что кто-то похитил его банковскую карту, а затем списал с нее 200 тысяч рублей. Правоохранители незамедлительно занялись поисками злоумышленника. Им оказался сожитель потерпевшего.

Полицейские выяснили, что мужчины приехали в Ростов на заработки и начали вместе снимать жилье. Между ними установились доверительные отношения и потерпевший не скрывал от сожителя код своей банковской карты. Злоумышленник подобрал момент, похитил ее и снял со счета все деньги, которые его сосед по квартире копил на нужды своей семьи. К счастью, потратить похищенные деньги он не успел.

- В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража с банковского счета». В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - рассказали в полиции.

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