На выходных в Новочеркасске и Азове состоятся праздничные ярмарки

Мини-рынки развернут в двух городах Дона. Фото: сайт правительства РО

На грядущих праздниках в Новочеркасске и Азове проведут сезонные ярмарки. Продукты людям будут предлагать местные фермеры и сельхозпредприятия, сообщает сайт правительства Ростовской области.

Так, 4 ноября мини-рынок развернут для новочеркасцев - торговые ряды откроют на площади Ермака около Вознесенского собора.

На следующий день, 5 ноября, торги организуют для азовчан. Палатки с товарами установят на улице Привокзальной в районе местного ТЦ.

Жителям Дона предложат овощи, фрукты, бахчевые, колбасы, мясо и рыбу, растительное масло, мед, мучные, кондитерские, изделия и многое другое. Кроме того, все желающие смогут приобрести посадочный материал - саженцы фруктовых деревьев и ягодных культур, семена. Цены на социально значимые товары будут снижены на 10-15% ниже рыночных.

Напомним, в Ростове-на-Дону в эти же дни - 4 и 5 ноября - состоится гастрономический фестиваль национальных кухонь. Площадки будут работать на Театральной площади и в парке «Левобережном».

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