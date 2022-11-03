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НовостиПроисшествия3 ноября 2022 19:42

На трассе под Ростовом столкнулись грузовик и иномарка

В аварии пострадала водитель легковушки
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
На трассе под Ростовом столкнулись грузовик и иномарка. Фото: ГИБДД по РО.

На трассе под Ростовом столкнулись грузовик и иномарка. Фото: ГИБДД по РО.

В Ростовской области случилась авария с участием грузовика и иномарки. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД донского региона.

Инцидент произошел в четверг, 3 ноября, около половины четвертого дня на Северном обходе Ростова. По предварительным данным, 37-летняя женщина за рулем автомобиля Kia Rio не уступила дорогу автомобилю Scania с полуприцепом под управлением 36-летнего шофера. В результате этого произошло столкновение.

В аварии пострадала водитель легковушки. Ее госпитализировали медики прибывшей к месту происшествия скорой помощи.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - говорится в сообщении.

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Ее доставили в ближайшую больницу.