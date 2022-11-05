Патриотическую акцию «Мы вместе» провели в парке Левобережном в Ростове

Патриотическая акция собрала сотни горожан на левом берегу Дона. Фото: правительство Ростовской области

В субботу, 5 ноября, в парке Левобережном Ростова прошла патриотическая акция «Мы вместе» в рамках масштабного празднования Дня народного единства.

Побывавшие на празднике корреспонденты «КП — Ростов-на-Дону» увидели, что на праздник пришли как минимум сотни жителей донской столицы и гостей города.

Пришедших в парк Левобережный приветствовал губернатор Ростовской области Василий Голубев.

— День народного единства — это тот праздник, который нас всех объединяет. Общаясь с ребятами, которые идут отстаивать интересы Родины, я слышу от них слова: «Мы все сделаем, мы обязательно победим», - рассказал глава региона. - Быть вместе — это обязательное условие наших успехов.

Как заметила, обратившись к присутствующим, депутат Госдумы от Ростовской области Лариса Тутова, это самый молодой государственный праздник в России.

— Этот день объединяет историю и современность, он объединяет ратные и трудовые подвиги нашего народа, - заметила депутат.

В этот день в парке на левом берегу выступили творческие коллективы Ростова, а гвоздем программы стал концерт народного артиста России Олега Газманова.

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