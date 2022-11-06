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НовостиОбщество6 ноября 2022 5:52

На патриотический концерт Олега Газманова в Ростове пришли 11 тысяч человек

Ростовчане приняли участие в акции «Мы вместе»
Татьяна ТИХОНОВА
На левом берегу собрались тысячи горожан и гостей донской столицы.

На левом берегу собрались тысячи горожан и гостей донской столицы.

Фото: Екатерина ПОПОВА

11 тысяч ростовчан и гостей города собрались в парке «Левобережный» на концерт Олега Газманова и присоединились к патриотической акции «Мы вместе» в честь Дня народного единства. Об этом в своем Телеграм-канале сообщает глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.

В субботу, 5 ноября, на сцене выступили лучшие творческие коллективы города и области, а гвоздем программы стал концерт народного артиста России Олега Газманова.

- Он исполнил давно известные каждому из нас композиции — о жизни, добре, Родине. Олег Михайлович, в свою очередь, поблагодарил Ростов за гостеприимство и пообещал, что обязательно посетит наш город вновь, - заметил сити-менеджер.

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