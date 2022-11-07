В Ростове молодого парня осудят за совершение пяти краж. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Ростове осудят 18-летнего молодого человека. Его обвиняют в совершении пяти преступлений по статье 158 УК РФ "Кража". Об этом сообщили в региональном управлении следственного комитета.

Следователи выяснили, что в феврале парень, будучи на тот момент несовершеннолетним, был в одном из ростовских магазинов, где похитил мобильный телефон одного из покупателей. С него он зашел в мобильное приложение банка и перевел со счета владельца на счет своей знакомой 7 900 рублей. Похищенным телефоном и деньгами обвиняемый распорядился по своему усмотрению. А также выяснилось, что в марте 2022 года молодой человек совершил еще три кражи.

- В настоящее время следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением, направлено в суд для рассмотрения по существу, - отмечается в сообщении.

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