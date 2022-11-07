Экс-сотрудницу ростовского управления ЖКХ осудили за получение крупной взятки. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове осудили бывшую и.о. директора МКУ УЖКХ Ленинского района. Ее признали виновной в совершении преступлений по статье 290 УК РФ "Получение взятки в крупном и особо крупном размерах". Об этом сообщили в региональном управлении следственного комитета.

Следователи выяснили, что в 2019 году обвиняемая через посредников неоднократно получала взятки от местных жителей. За это денежное вознаграждение она незаконно передала в частную собственность две муниципальных квартиры и дом. Общая сумма взяток составила более двух миллионов рублей.

Женщина свою вину полностью признала и согласилась сотрудничать со следствием.

- Суд приговорил обвиняемую к трем годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима и с лишением права занимать должности в государственных органах и учреждениях, органах местного самоуправления сроком на пять лет, - говорится в сообщении.

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Сейчас специалист находится в статусе подозреваемого.