В Ростовской области четырем тысячам солдат-срочников не грозит отправка в зону СВО

Донские призывники-срочники не будут отправляться в зону СВО. Фото: Лейла МИРИШОВА

Донские власти заверили, что призванных в рамках осеннего призыва солдат-срочников не будут отправлять в зону проведения СВО. Об этом на прошедшей пресс-конференции сообщил заместитель губернатора Вадим Артемов.

- В зону спецоперации, в частности, в Луганск, Донецкую, Херсонскую и Запорожскую область призывников направлять не будут, - заявил замгубернатора.

Всем призывникам необходимо будет сдать тест на коронавирус. На призывной пункт в Батайске новобранцев доставят 8 ноября, а уже 11 ноября они отправятся к местам службы. Об этом рассказал военный комиссар региона Игорь Егоров.

Осенний призыв в этом году будет проходить с 1 ноября по 31 декабря, Сейчас все мероприятия проходят штатном порядке. Количество призывников не будет превышать норму призыва, установленную осенью 2021 года.

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