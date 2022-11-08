Ясная, но ветреная погода ожидает ростовчан 8 ноября. Фото: Иван МАКЕЕВ

Ростовчан ожидает ясный, но ветреный день. Такой прогноз дали синоптики местного Гидрометцентра.

Во вторник, 8 ноября, в донской столице есть вероятность возникновения тумана. По прогнозам синоптиков, ветер будет дуть с восточной стороны, затем его направление сменится на юго-восточное. Скорость его будет составлять пять-десять метров в секунду, временами его порывы могут достигать 15 метров в секунду.

Погода за окном будет стоять ясная. В дневные часы воздух прогреется до + 10 градусов. А ночью столбики термометров опустятся до отметки в + 4 градуса.

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Местами в регионе возможен туман.