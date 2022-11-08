В центре Ростова после иска прокуратуры снесут аварийный дом.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В центре донской столицы будет снесен аварийный дом. Решение было принято после проведения прокурорской проверки. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.
Правоохранители выяснили, что на улице Серафимовича находится аварийный многоэтажный дом. Ранее уже было принято решение о его сносе. Дом представляет опасность для ростовчан из-за возможного обрушения. Но долгое время к сносу здания никто не приступал.
- Прокуратурой приняты меры реагирования. В суд направлено исковое заявление об обязании органа местного самоуправления устранить нарушения, - рассказали в ведомстве.
Суд иск удовлетворил. Сейчас исполнение решения контролируется прокуратурой.
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Решение о сносе было принято после прокурорского иска.