В Ростовской области восстановили 1700 га лесного фонда

На свободных участках высадили крымскую сосну и робинию лжеакацию Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области завершили высадку деревьев на землях лесного фонда. Всего в 2022 году восстановили озеленение на площади в 1700 га. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды региона.

- В основном на свободные участки завезли крымскую сосну и робинию лжеакацию, они лучше приспособлены к ветрам и засушливому лету, - пояснили в министерстве.

Добавим, эти масштабные работы на Дону провели в рамках федеральной акции «Сохранение лесов», которая входит в национальный проект «Экология». К слову, такую же экологическую работу накануне провели и в Таганроге, местный сквер теперь украшают 30 молодых деревьев черемухи и 10 кленов.

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Заказчик работ - управление благоустройства и лесного хозяйства донской столицы (подробности)