В Таганроге осудят врача наркодиспансера за получение взятки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Таганроге осудят сотрудника местного наркологического диспансера. Его обвиняют в совершении преступления по статье 290 УК РФ "Получение взятки". Об этом сообщили в пресс-службе регионального следственного комитета.

Следователи выяснили, что в сентябре медик, будучи на работе, получил от пациента взятку в размере 30 тысяч рублей. За это денежное вознаграждение он должен был подменить результаты анализа на наркотики. Свою вину он полностью признал.

- В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - отмечается в сообщении.

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