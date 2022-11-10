Причины боли в мышцах после силовых тренировок объяснили ростовским любителям спорта

При силовых тренировках мышечные волокна сами могут разрываться. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мышцы после силовых тренировок болят из-за высокой концентрации молочной кислоты в тканях, а также из-за механических разрывов волокон, объяснил ростовским любителям силового спорта остеопат Сергей Евдокимов в интервью NEWS.ru.

- При работе мышц организму необходимо большое количество энергии, он ее получает при расщеплении глюкозы. В зависимости от интенсивности работы мышечной ткани бывает аэробный и анаэробный тип расщепления глюкозы, - описывает процесс Сергей Евдокимов. - Если требуется большая интенсивная работа, происходит анаэробный тип распада глюкозы, когда процесс идет практически без кислорода. В этом процессе, как раз, и накапливается молочная кислота. Чем дольше мышцы в таком режиме работают, тем больше молочной кислоты скапливается в мышцах.

Остеопат объяснил, что молочная кислота ядовита для мышц и нарушает способность нервов передавать импульсы — начинается интоксикация, и организму нужно время, чтобы вывести это вещество.

Кроме того, мышечные волокна могут сами разрываться: чем выше нагрузка, тем больше таких разрывов. Отчего появляются отеки и возникает боль.

Медик объяснил, что никуда от такой реакции организма на нагрузку не денешься — она заложена природой. При распаде глюкозы без кислорода выделяется много энергии за малый отрезок времени, кровь не обеспечивает достаточно кислорода, но «работать надо».

Когда человек находится в состоянии покоя, концентрация этой кислоты падает — в организме начинают работать аэробные процессы, с кислородом.

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