В выходные на Дону ожидается пасмурная погода. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростовской области в предстоящие выходные ожидается относительно теплая, но пасмурная погода. Такой прогноз дали синоптики местного Гидрометцентра.

В субботу, 12 ноября, днем воздух прогреется до +5...+10 градусов. К вечеру температура упадет до +2...+7 градусов. Ветер будет дуть с западной стороны, скорость его порывов временами может достигать 12-14 метров в секунду. Погода за окном хоть и будет облачной, но осадков при этом не ожидается.

В воскресенье, 13 ноября, немного потеплеет, столбики термометров поднимутся до отметок в +8...+13 градусов. Ночью похолодает до +2...+7 градусов. Ветер сначала будет дуть с запада, а затем сменит свое направление на северо-западное, скорость его порывов будет составлять 15-18 метров в секунду. Осадков на этот день синоптики также не прогнозируют.

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Днем воздух прогреется до +10 градусов.