Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество11 ноября 2022 17:15

В Ростовской области за год увеличилось количество браков

В 2022 году был заключен 24 251 брак
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
В Ростовской области за год увеличилось количество браков.

В Ростовской области за год увеличилось количество браков.

Фото: Андрей КАРА

Жители Ростовской области в 2022 году стали чаще жениться. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ЗАГС.

- В 2022 году был зарегистрирован 24 251 брак. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года в регионе поженились на 1 904 пары больше, - говорится в сообщении.

Известно, что в период с января по ноября 2021 года брак заключили 22 347 пар.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мобилизованные дончане смогут заключить брак в день подачи заявления в ЗАГС.

Мобилизация является одним из особых обстоятельств.