В Ростовской области за год увеличилось количество браков. Фото: Андрей КАРА

Жители Ростовской области в 2022 году стали чаще жениться. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ЗАГС.

- В 2022 году был зарегистрирован 24 251 брак. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года в регионе поженились на 1 904 пары больше, - говорится в сообщении.

Известно, что в период с января по ноября 2021 года брак заключили 22 347 пар.

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