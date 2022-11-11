В ростовском зоопарке рассказали, почему медвежонка Айку необходимо отправить в Казахстан. Фото: ростовский зоопарк.

В ростовском зоопарке рассказали, почему белого медвежонка Айку необходимо отправить в Казахстан. Главной причиной является то, что в дикой природе эти животные после исполнения двух лет отправляются в самостоятельную жизнь отдельно от родителей.

- Кроме того, так как Айон (папа медвежонка) содержится в рамках программы СОЗАР по размножению белых медведей, то потомство от данной пары находится под контролем программы, в рамках которой Айку и переводят в другой зоопарк, - рассказали сотрудники зоосада.

В Алматинском зоопарке Айку уже ждет новый подготовленный специально для нее вольер. В зоопарке заверили, что его строительство было согласовано с директором Московского зоопарка и ведущим специалистом по белым медведям в Европе Дагласом Ричардсоном.

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Сейчас уже идет оформление необходимых документов.